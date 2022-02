Gazzetta sulla formazione: "Insigne titolare, Politano no. Dubbio in difesa"

Oltre al capitano Lorenzo Insigne, Spalletti ritrova Matteo Politano, anche se il tecnico ha lasciato intendere che, dopo aver saltato tre partite, potrebbe non rischiarlo dall’inizio e partire dunque con Eljif Elmas a destra. Ultime sulla formazione in vista di questa sera su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: "Tornano dal primo minuto anche Fabian Ruiz e Victor Osimhen. In difesa ballottaggio a sinistra: il portoghese Mario Rui appare stavolta favorito rispetto al brasiliano Juan Jesus".