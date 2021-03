Gazzetta - Svolta tra i pali: via Ospina (che ha tante offerte), il Napoli vuole puntare su Meret

Il dualismo tra i pali va avanti da un bel po' ormai. Tra David Ospina ed Alex Meret Rino Gattuso ha un preferito e lo si è capito da tempo: il colombiano, più abile del collega nel gioco coi piedi e, secondo l'allenatore, anche a guidare la difesa. Un'idea che cozza con quella della società, che vede invece nel classe '97 il futuro della sua porta.

SI CAMBIA - Una volta salutato Ringhio a fine stagione, per La Gazzetta dello Sport il Napoli tornerà a puntare forte su Meret e lo chiederà al successore di Gattuso: "Sul portiere la società punta su Meret che sarà fra i capisaldi del futuro Napoli con Zielinski, Osimhen e Lozano. Possibile la partenza di Ospina. Per lui non c’è un problema di budget ma ha buone offerte da Messico, Turchia ed Emirati Arabi".