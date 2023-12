Gazzetta - Tutto su Hojbjerg: pressing col Tottenham, si può ripetere l'affare Ndombele

TuttoNapoli.net

Non solo Samardzic per sostituire Elmas. Il Napoli cerca anche un centrocampista centrale con Anguissa che andrà in Coppa d'Africa. Al momento l’opzione preferita, come riferito da La Gazzetta dello Sport, è Pierre-Emile Hojbjerg, classe 1995, del Tottenham.

L’idea è un trasferimento in prestito, che le formazioni inglesi non accettano mai di buon grado. Bisognerà capire, dunque, se gli Spurs vorranno attendere la fine della sessione invernale o si faranno convincere dalla proposta del Napoli, che in passato è riuscito ad acquistare Ndombélé con le stesse modalità. L’alternativa sarebbe riportare in Italia Seko Fofana, ex Udinese, oggi all’Al-Nassr. In secondo piano Kjaergaard del Salisburgo e Gronbaek del Bodo Glimt.