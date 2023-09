Gazzetta - Un anno fa il Napoli strapazzava il Liverpool, purtroppo quella squadra non c'è più

TuttoNapoli.net

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza il successo col brivido del Napoli in Champions League: "Purtroppo per Garcia lo spettro del confronto con il passato sarà un compagno d’avventura fastidioso. Un anno fa, il Napoli anticipava la sua stagione meravigliosa con l’aggressione spettacolare e vincente al Liverpool. Il trailer di quello che sarebbe stato. Pretendere che la storia si ripeta sarebbe ingiusto, quel Napoli non c’è più per mille ragioni. Ma forse il nuovo allenatore dovrebbe recuperare alcuni dei vecchi codici sepolti un po’ in fretta".