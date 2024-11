Gazzetta - Un difensore a gennaio: c'è un preferito a Castel Volturno, i dettagli

I 150mln investiti in estate testimoniano la volontà del Napoli di rilanciarsi, ma non finisce qui, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport sottolineando che il club partenopeo ha iniziato a guardare al mercato di gennaio. Senza follie, aspettando gli incastri giusti, alla ricerca di un'aggiustatina in difesa. Nella lista c'è anche Bijol dell'Udinese che è valutato una quindicina di milioni.

A Castel Volturno se n'è parlato con discrezione anche in prospettiva: il nazionale sloveno ha 25 anni ed un'esperienza da 200 partite in Europa. Al suo fianco anche Kiwior, polacco 24enne che all'Arsenal ha un minutaggio relativo. Manna però sa bene che ci sono Rafa Marin e Juan Jesus ed eventualmente dovrebbe uscire il brasiliano. Se l'Arsenal aprisse al prestito lo scenario cambierebbe, anche se Bijol forse suscita maggiore interesse.