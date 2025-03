Gazzetta - Un pari che somiglia a una vittoria: Conte ha due motivi per sperare

Il Napoli esce con un 1-1 dal big match contro l'Inter. Un risultato che sta pure stretto agli azzurri, che ai punti avrebbero meritato di più. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport: “Non è cambiato nulla in classifica. Simone Inzaghi è uscito dal canyon del Maradona illeso e ha conservato il punto di vantaggio. Dovrebbe essere suo il sorriso più robusto nel dopopartita e invece la faccia della felicità è quella di Antonio Conte, perché il pareggio del Napoli somiglia molto ad una vittoria.

A tre minuti dal 90’, l’Inter, in vantaggio per una meravigliosa punizione di Dimarco, distava 4 lunghezze, un baratro che sapeva di ipoteca sul titolo. Il gol di Billing nel finale ha ricoperto quasi interamente il burrone. Ma non è solo la classifica a far sorridere Conte è anche la lettura delle 11 giornate che restano. Il Napoli ha dominato a lungo un’Inter stanca e incrostata Il punto di vantaggio non può lasciare tranquillo Inzaghi che da qui alla fine dovrà essere bravo a gestire al meglio tutte le risorse a disposizione”.