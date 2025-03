Il Mattino - Nuovo Maradona, ADL parla col Comune: progetto da 90mln, i dettagli

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 08:25 In primo piano

"La notizia è che il Comune e il Presidente Aurelio De Laurentiis sono tornati a parlarsi sulla questione della ristrutturazione dello Stadio Diego Armando Maradona in funzione anche di Euro 2032". Questo l'importante aggiornamento che arriva dall'edizione odierna de Il Mattino sulla questione infinita dell'impianto di Fuorigrotta: "De Laurentiis e il Comune si scambiano informazioni in queste ore con il Patron che risponde da Los Angeles dove si trova attualmente. Entro due o tre mesi, cioè a campionato finito, il Comune sottoporrà a De Laurentiis una ipotesi progettuale che ricalcherà il modello Olimpico: vale a dire con la possibilità di non avere due anelli ma uno solo che digrada verso il terreno di gioco.

Progetto con la pista e senza pista. Comune e Società stanno ragionando insieme sul Maradona su di un restyling corposo e profondo da circa 90 milioni per aumentare la capienza e di conseguenza gli incassi della Società. Ma anche e soprattutto per dare a più napoletani la possibilità di andare allo stadio e vedere meglio lo spettacolo del calcio: oggi dal secondo anello la visione è pessima. Egli sky box che vuole il Patron? Le tribune vip per tifosi facoltosi? Sono previsti e anche a bordo campo'".