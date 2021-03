Il Roma - ADL non ha contattato Insigne per il rinnovo: il Napoli rischia di perderlo a zero

Il Napoli non ha ancora chiamato Lorenzo Insigne per il rinnovo di contratto. A scriverlo è il quotidiano Il Roma oggi in edicola che aggiorna la situazione legata al futuro del capitano azzurro. "Il club partenopeo, infatti, pur sapendo che l’attaccante di Frattamaggiore ha firmato fino a giugno 2022, non lo ha mai chiamato per trattare un eventuale prolungamento. Non si capisce la politica attendistica del Napoli nei confronti di un suo pupillo e di un calciatore che può dare ancora tanto alla causa azzurra". Il rischio per il Napoli è di perderlo a zero tanto che ci sono diversi club europei pronti ad approfittarne a parametro zero.