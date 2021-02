KKN - ADL non risponde a Gattuso, hanno già parlato in privato: ribadita fiducia, spogliatoio sereno

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal' ha rivelato la posizione di Aurelio De Laurentiis dopo le parole pesanti rivoltegli ieri da Rino Gattuso dopo la vittoria contro il Parma: "De Laurentiis non sente il bisogno di rispondere allo sfogo di Gattuso perché mercoledì ha ribadito gli ha ribadito fiducia, prima in ritiro prima dello Spezia e poi con quel tweet. Ed è tornato anche ieri in ritiro. Incontra la squadra e Gattuso".

SPOGLIATOIO SERENO - La radio ufficiale, poi, fa sapere che in seno allo spogliatoio del Napoli c'è un clima sereno. Il presidente azzurro non ritiene di dover intervenire perché ha parlato già sia alla squadra che a Gattuso. Anche ieri ha mandato messaggi chiari e - secondo quanto risulta a Radio Kiss Kiss Napoli - ha voluto trasferire alla squadra che questi chiacchiericci non devono incidere e che nessuno pensi di remare contro Gattuso.