KKN - Il Napoli blinda la difesa: Koulibaly verso la permanenza, risolto il rebus portiere

Il Napoli sta lavorando sulla questione rinnovi e, secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, starebbe provando a blindare la sua difesa.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli sta lavorando sulla questione rinnovi e, secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, starebbe provando a blindare la sua difesa. Cristiano Giuntoli si è portato avanti per diversi azzurri. Kalidou Koulibaly, ad esempio, vuole rimanere in azzurro e il club azzurro avrebbe mosso passi in avanti importanti. Non c'è accordo tra le parti, ma dal club assicurano che il difensore senegalese resterà sicuramente per la prossima stagione.

Rebus portiere verso la risoluzione

Ma il centrale non è l'unico pronto a proseguire il suo matrimonio con il Napoli. La radio ufficiale fa sapere che siamo vicini anche alla risoluzione del rebus portiere. Questo perché David Ospina non ha ancora risposto ad Aurelio De Laurentiis per il rinnovo, "è sparito" specifica il direttore di KKN Valter De Maggio, per questo lui andrà via e l'estremo difensore che rinnoverà è Alex Meret, dopodiché si chiuderà per un nuovo secondo portiere.