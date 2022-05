KKN - Il Napoli non vuole cambiare in porta: tentativo per il doppio rinnovo Ospina-Meret

Il colombiano ha il contratto in scadenza a giugno, il friulano nel 2023. E' quindi il tempo delle scelte per entrambi.

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Napoli non vuole cambiare nulla in porta, né il primo né il secondo estremo difensore in carica. Dunque la società partenopea sembrerebbe avere intenzione di andare avanti con David Ospina e Alex Meret. Il colombiano ha il contratto in scadenza a giugno, il friulano nel 2023. E' quindi il tempo delle scelte per entrambi.

Avanti con Ospina-Meret?

Stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, l'intenzione del club azzurro è quella di rinnovare il contratto sia all'ex Arsenal che al classe '97. Le trattative per i due prolungamenti entreranno nel vivo dal 23 maggio in avanti, ossia a campionato finito.