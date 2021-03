KKN - Junior Firpo in cima alla lista per l’estate: sul taccuino anche altri due nomi

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal ha riferito alcune voci di mercato. "Vista la situazione terzini in casa Napoli, con Hysaj in scandenza di contratto, Ghoulam infortunato e Mario Rui in bilico, il Napoli si sta guardando intorno alla ricerca di un terzino per la prossima estate. Piacciono Emerson Palmieri e Federico Dimarco, ma l'ultimo nome è Junior Firpo del Barcellona. Il calciatore è in uscita, piace tanto al Napoli e la sua valutazione è di 10 milioni".