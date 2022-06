KKN - Roma su Anguissa! Telefonata di Mourinho, il Napoli non gradisce ma smentisce il caso-bonus

Il Corriere dello Sport oggi ha pubblicato una notizia secondo cui Frank Anguissa sarebbe irritato con il Napoli a causa di una promessa non mantenuta

Il Corriere dello Sport oggi ha pubblicato una notizia secondo cui Frank Anguissa sarebbe irritato con il Napoli a causa di una promessa non mantenuta legata ad un bonus. Radio Kiss Kiss Napoli fa sapere che dal mondo Napoli affermano che non c'è nessuna criticità legata al centrocampista camerunese, sul quale però c'è la Roma. Ci sarebbe stata una telefonata in prima persona di José Mourinho al giocatore e il Napoli - riferisce la radio ufficiale - non avrebbe gradito quest'intromissione.