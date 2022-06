CdS - Anguissa irritato col Napoli: aspetta un bonus che la società gli aveva promesso

Frank Anguissa, appena riscattato dal Napoli dal Fulham, è irritato col club. Alla base, a quanto pare, motivi economici, promesse non mantenute

Frank Anguissa, appena riscattato dal Napoli dal Fulham, è irritato col club. Alla base, a quanto pare, motivi economici, promesse non mantenute. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "C'è una somma alla quale il giocatore e il suo agente hanno rinunciato all'epoca del prestito, e dunque ad agosto 2021, a fronte dell'impegno sulla parola di un futuro riconoscimento. In sintesi: in sede di trasferimento ha accantonato un bonus - diciamo così - che avrebbe guadagnato in Inghilterra, credendo di poterlo recuperare a Napoli. Cosa finora non accaduta, ma anche cosa che potrebbe accadere".