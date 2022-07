KKN - Si insiste per Raspadori! Ostacolo principale ingaggio, ma si prova a chiudere: le ultime

L’ostacolo per Giacomo Raspadori non è l’accordo con il Sassuolo ma con il giocatore per l’ingaggio

L'ostacolo per Giacomo Raspadori non è l'accordo con il Sassuolo ma con il giocatore per l'ingaggio. L'attaccante guadagna attualmente 700mila euro, gli agenti hanno chiesto al Napoli 3 milioni di euro, ossia il 10% della richiesta del Sassuolo per il cartellino. Il Napoli è ora al lavoro sia con il Sassuolo per la formula del pagamento che con il giocatore per limare la richiesta d'ingaggio. L'attaccante mette d'accordo tutti - Piace a De Laurentiis, Giuntoli e in particolare a Spalletti. Può giocare ovunque e non escluderebbe anche l'arrivo di Simeone perché con l'uscita di Petagna potrebbero arrivare entrambi. Raspadori è un discorso a parte e sarebbe l'erede di Mertens. A riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli.