KKN - Su Fabian piomba il Real! Ancelotti lo vuole: in caso di addio, scelto il sostituto

Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della SCC Napoli, ha dato ulteriori dettagli per quanto riguarda le strategie di mercato del Napoli. In particolare, l’emittente si è soffermata sul mercato in uscita e sulla posizione di Fabian Ruiz. C’è un contronto quotidiano tra Giuntoli, De Laurentiis e il nuovo tecnico Spalletti. Il Napoli dovrà vendere uno dei suoi gioielli. La realtà è che l’indiziato numero uno a partire è Fabian Ruiz. C’è stata una prima richiesta ufficiale del Real Madrid, il giocatore è in cima alla lista degli spagnoli. Ancelotti si è mosso in prima persona. Hanno iniziato a discutere di questa eventualità, è sceso in campo l’ex tecnico del Napoli Ancelotti. Se dovesse partire lo spagnolo, solo a condizioni economiche consone l’obiettivo è Basic