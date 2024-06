L'Equipe annuncia: "Kvaratskhelia ha l'accordo col Psg e ha già parlato con Luis Enrique"

Il Napoli lo blinda, per Conte è incedibile, ma in Francia continuano ad avvicinare Khvicha Kvaratskhelia al Psg

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli lo blinda, per Conte è incedibile, ma in Francia continuano ad avvicinare Khvicha Kvaratskhelia al Psg. Ne parla ancora L'Equipe con ulteriori dettagli sull'affare. Il georgiano, a quanto pare, avrebbe già parlato con Luis Enrique e ha l'accordo economico col Psg. Col Napoli il contratto scade nel 2027 e non c'è ancora intesa per il rinnovo.

"Ora sappiamo che Khvicha Kvaratskhelia è la priorità di Luis Enrique e Luis Campos per la fascia sinistra la prossima stagione. È anche la trattativa più difficile dell’estate parigina. Il georgiano ha già dato il suo placet, con le trattative contrattuali quasi completate. A Parigi non disperano di riuscire a trovare una soluzione senza dover spendere un prezzo elevato".