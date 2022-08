L'Equipe - Infortunio Navas, l’esito degli esami: leggera lombalgia, altri contatti Napoli-PSG nelle ultime ore

Keylor Navas dovrebbe tornare ad allenarsi questa settimana con il PSG. Lo fa sapere l’Equipe

Keylor Navas dovrebbe tornare ad allenarsi questa settimana con il PSG. Lo fa sapere l’Equipe. Colpito alla zona lombare e squalificato per la trasferta di domenica scorsa a Lille, Keylor Navas dovrebbe tornare in settimana con il gruppo di Christophe Galtier. Oggi il portiere è stato sottoposto ad ulteriori esami dopo il mal di schiena che lo ha costretto al forfait per la trasferta di domenica a Lille (7-1).

Il portiere soffre di una leggera lombalgia, ma la situazione non desta preoccupazione. È atteso entro la fine della settimana il rientro in gruppo a meno che il suo trasferimento al Napoli non si concretizzi dato che la trattativa con il PSG va avanti. Nelle ultime ore cui sono stati ulteriori contatti tra i club, un affare che coinvolge anche Fabian Ruiz.