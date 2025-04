I quotidiani esaltano Conte: "Capolavoro assoluto. E miracolo vicino"

Voti altissimi in pagella per Conte che ora guida il Napoli a +3 sull'Inter. Quotidiani scatenati che questa mattina esaltano il condottiero azzurro con lo scudetto ora più vicino.

Voto 7,5 per La Gazzetta dello Sport

"Per i miracoli si sta attrezzando, ma siamo già al capolavoro. Primo e in emergenza continua, a 4 gare dalla fine. E non prende più gol".

Voto 7,5 per il Corriere dello Sport

"Terza vittoria di fila e primo posto a +3 sull’Inter a quattro giornate dalla fine del campionato. Il suo Napoli si conferma solido in difesa ma anche letale in attacco e glaciale di testa: il ko dei nerazzurri non diventa un peso ma uno stimolo in più. La sua squadra parte a mille, concentrata, determinata. Vuole la vittoria e la costruisce alla sua maniera. Dal Maradona parte la lunga rincorsa al sogno. E i tifosi al novantesimo fanno festa".

Voto 7,5 per Tuttonapoli

"Con tutta la pressione del mondo, il suo Napoli non rischia nulla e si riprende la vetta solitaria".