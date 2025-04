I quotidiani su Conte si stanno facendo tutti la stessa domanda

Una sola ricorrente domanda il giorno dopo la partita del Napoli contro il Bologna. Perché questa squadra, ormai da diverse settimane, propone un primo tempo di spessore in cui segna, si diverte e sfiora altre reti, e poi nella ripresa cala improvvisamente? Ha provato a spiegarlo anche Stellini a fine partita, ma non basta per giustificare l’atteggiamento totalmente differente nella ripresa di una squadra ancora in lotta per lo scudetto.

Contro il Bologna, al netto della qualità della formazione di Italiano, il Napoli aveva la grande occasione di portarsi a -1 dall’Inter, eppure l'ha sprecata nonostante il vantaggio e, appunto, un ottimo primo tempo. Tutti i quotidiani questa mattina si pongono la stessa domanda perché non è ancora chiaro se la motivazione sia fisica oppure mentale. Di sicuro, stona il fatto che il Napoli, a differenza delle rivali, come l’Inter, gioca appena una gara a settimana. Eppure le partite durano poco meno di un’ora. Il finale è quasi sempre di sofferenza, come contro il Bologna.