Radio Marte - Milik, il Napoli chiude col Tottenham in prestito con obbligo: le cifre dell’operazione

Ultime sul futuro di Arkadiusz Milik, a riferirle con un tweet è il giornalista di Radio Marte, Raffaele Auriemma: "David Pantak, agente di Arek Milik, è da ieri a Londra per discutere con Daniel Levy dell'accordo economico per l'attaccante a cui il Napoli rinnoverà il contratto per poi darlo in prestito agli Spurs per una stagione con obbligo di riscatto tra un anno a 25 milioni". Un accordo che, se dovesse essere confermato, sarebbe migliore rispetto a quello concordato nelle scorse settimane con la Roma che aveva un'ampia fetta di bonus per arrivare a toccare questa cifra.

David #Pantak, agente di @arekmilik9, è da ieri a #Londra per discutere con Daniel #Levy dell'accordo economico per l'attaccante a cui il @sscnapoli rinnoverà il contratto per poi darlo in prestito agli #Spurs per una stagione con obbligo di riscatto tra un anno a 25 milioni — Raffaele Auriemma (@RafAuriemma) September 23, 2020