Rai - Al gol di McTominay Conte inveisce contro i tifosi che chiedevano i cambi: "Andate a fan..."

Rai - Al gol di McTominay Conte inveisce contro i tifosi che chiedevano i cambi

Antonio Conte non le ha mandate a dire. Durante '90° Minuto', storico programma Rai, sono state mostrate le immagini dell’allenatore del Napoli che, dopo il gol del momentaneo vantaggio contro il Monza, si gira furioso verso la tribuna inveendo contro alcuni tifosi. Il motivo? Le critiche arrivate pochi istanti prima, con la richiesta di effettuare cambi dalla panchina.

Questa la ricostruzione dei colleghi della Rai: "Al 26’ del secondo tempo il Napoli segna a Monza. Conte si gira verso la tribuna e urla ‘andate a fanc***’ due o tre volte, facendo ampi gesti con le braccia. Parla al plurale, il labiale è chiaramente leggibile. Non si è capito a chi si rivolgesse con esattezza. Non sappiamo se ci saranno multe o provvedimenti”.

Già nel corso della telecronaca su DAZN si era fatto notare come Conte avesse mostrato segni di nervosismo in seguito alle proteste provenienti dalle tribune, episodio analogo a quello avvenuto a Venezia qualche settimana fa. Il gol azzurro, nato proprio da un’iniziativa del subentrato Raspadori, ha fatto da detonatore: l’allenatore ha quindi sfogato tutta la propria frustrazione, rivolgendosi in modo plateale a chi poco prima aveva messo in discussione le sue scelte.