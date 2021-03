Rai - Allegri non verrà al Napoli: due i motivi alla base della distanza

Il giornalista di Rai Sport Ciro Venerato ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del prossimo mercato azzurro: “Il Napoli cercherà di piazzare Koulibaly e Fabian Ruiz, per poi sostituirli con due nuovi innesti. L’agente del senegalese, Fali Ramadani, si sta guardando in giro per trovare una sistemazione per il difensore azzurro. Per Fabian invece non ci sarà rinnovo, forse anche per motivi tattici, ma soprattutto per far cassa, in Spagna infatti il centrocampista ha un buon mercato. Il Napoli non vuole stravolgere l’impianto attuale, quindi il prossimo allenatore sarà un tecnico che potrà valorizzare i giocatori già in rosa.

Allegri? Sicuramente non verrà al Napoli, l’ex allenatore della Juve ha altre idee che non sono compatibili con quelle di De Laurentiis. Gattuso è arrivato anche sulla spinta di Allegri che ne parlò benissimo al presidente. Allegri cerca un ingaggio di almeno 5-6mln di euro e una squadra che gli permetterebbe di lottare per lo scudetto e sfilarlo a Conte. Logicamente per lottare per il titolo servirebbe un mercato di alta fascia, cosa che il Napoli non può permettersi”.