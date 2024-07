Ultim'ora Rai - Buongiorno ad un passo dal Napoli! Arriva la conferma diretta del Torino: si chiude

vedi letture

Alessandro Buongiorno è ad un passo dal Napoli: lo rivela Ciro Venerato, esperto di mercato Rai.

Alessandro Buongiorno è ad un passo dal Napoli: lo rivela Ciro Venerato, esperto di mercato Rai. Ecco le sue dichiarazioni al Tgr: "Ultim'ora che arriva direttamente da fonti granata. Accordo ormai quasi definito tra il Napoli e il Torino. La frase che arriva alle 15.26 dalla sede piemontese dice tutto: “Siamo molto vicini alla chiusura della trattativa". Count down quindi scattato. Dopo Rafa Marin, arriva Alessandro Buongiorno, il pupillo del demiurgo Antonio Conte".

Qualche ora fa il giornalista era già stato chiaro suoi movimenti in difesa: "Il Napoli è intenzionato ad ingaggiare Buongiorno, Spinazzola ed Hermoso. Col granata si stanno limando dettagli (diritti di immagine e possibilità di una clausola dopo un biennio) ma la volontà comune è quella di giocare nel Napoli. E col Toro un accordo si troverà alzando di poco il fisso e con bonus meno difficili da raggiungere. Buongiorno intende lavorare con Antonio Conte così come Spinazzola. Accordo non ancora definito (notizie provenienti dal suo entourage) ma si lavora alacremente per chiudere accordo biennale (forse legato al numero di gare del primo anno)".