Rai - Conte-Napoli, domani il tweet! Tre colpi: le ultime su Lukaku e Chiesa

TuttoNapoli.net

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Tutto confermato Antonio Conte è a Roma. Raggiunto da Giovanni Manna che arrivava da Torino. Contratto pronto e avallato dai due rispettivi uffici legali. Ci sono anche i contratti dello staff e di Lele Oriali. Tutto lo staff (compreso Oriali) costerà 1 milione netto complessivo. Conte (lo ribadiamo) guadagnerà 6 milioni netti più bonus (qualificazione Champions in primis. Più gli altri). In serata cena romana con De Laurentiis, Chiavelli e Manna. Domani tweet ufficiale con foto di rito. In attesa della presentazione.

Sul mercato idee chiare. Priorità a un difensore centrale, un centrocampista esterno e una punta per rimpiazzare Oshimen. Sudakov impossibile per i costi. Chiesa avendo Kvara e Politano sulle corsie non è indispensabile. Lukaku idea ma non è unico nome in attacco. A riferirlo è il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato al sito TGR.