Rai - Dionisi è solo una suggestione, nel casting del Napoli ci sono 4 nomi più Sarri

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, durante 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, ha fatto il punto sulla panchina azzurra: "Il nome di Alessio Dionisi stuzzica De Laurentiis, ma per ora è solo una suggestione. L’allenatore dell’Empoli è nel casting ma non in è prima fila per essere il nuovo tecnico del Napoli, fa parte del piano B senza Champions. Non ci sono stati contati né col tecnico ne col suo entourage, ce ne sono stati contatti invece con Paulo Fonseca e Simone Inzaghi, con quest’ultimo c’è stato un contatto diretto. Tra gli altri tecnici inseriti nel casting ci sono anche Ivan Juric e Vincenzo Italiano, di questi 4 nomi più Sarri potrebbe uscire il nome del prossimo allenatore.

Sarri? Per i rapporti che Sarri ha con la città di Napoli vorrebbe tornare. Dopo quella telefonata di disgelo umano dopo l’esonero dalla Juve però non ha poi fatto seguito un disgelo professionale. Da due settimane De Laurentiis sa che Sarri è disponibile ad un colloquio, ma ancora non c’è stata una telefonata da parte del presidente. Ad oggi il tecnico toscano non ha nessun accordo con nessun club e spera in una chiamata del Napoli".