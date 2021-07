Rai - Emerson, nuovo agente spinge per il Napoli: prezzo alla portata, novità sulla possibile formula

Il cambio di agente di Emerson Palmieri è un assist per il Napoli, che con Pini Zahavi vanta ottimi rapporti. Quest'ultimo, inoltre, vede di buon occhio un trasferimento in azzurro, in quanto lo considererebbe un passo importante per la carriera dell'ex Roma, che deve riscattare due anni fatti di troppe panchine al Chelsea. A riferirlo è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

I DETTAGLI - Detto questo, ci sarà tanto da lavorare per portare Emerson Palmieri alle pendici del Vesuvio. Gli resta un anno di contratto, ma i Blues hanno un'opzione per rinnovarlo di un'ulteriore stagione. Anche questo è un fattore da tenere in considerazione, perché permetterebbe al Napoli di lavorare al prestito, con diritto od obbligo di riscatto. Un'altra strada per gli azzurri è quella di completare un paio di cessioni minori e avere i 10-11 milioni che potrebbero bastare per convincere il Chelsea.