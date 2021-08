Rai - Il Napoli vuole aspettare fine mercato per il rinnovo di Insigne: summit rinviato, la situazione

Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, in Abruzzo è di casa perché ha ottimi rapporti con il presidente del Pescara Daniele Sebastiani. I due ultimamente hanno fatto un affare immobiliare per una casa a Pesco Costanzo. E' possibile che martedì prossimo il procuratore del capitano azzurro, che ora è al mare, si rechi nuovamente in Abruzzo sfruttando la sua nuova casa. Ma per altri temi, per altri calciatori.

NESSUN SUMMIT - Ma non è detto - anzi, è poco probabile - che l'agente si muova per discutere del futuro del numero 24 di Frattamaggiore. Non ci sono infatti summit previsti, da parte del Napoli non ci sono state comunicazioni a Pisacane per dialogare del rinnovo. Si aspetterà fine mercato per fare le valutazioni sul rinnovo. A bocce ferme, dal 1° settembre, si affronterà il problema. Ma non prima. A riportare il tutto è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.