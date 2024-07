Rai - Mercato bloccato: Cajuste dice no al Galatasaray e Gaetano-Cagliari non decolla

Fase di stasi per il mercato del Napoli sia in attacco per quel che riguarda il caso Osimhen che a centrocampo. Come riferito da Ciro Venerato a Rainews24, il Galatasaray ha manifestato interesse per Cajuste ma il centrocampista per ora non apre al club turco. Ha molti dubbi e spera in un trasferimento a lui più gradito (Premier o Ligue1). Brescianini e Gilmour bloccati dalle mancate cessioni a metà campo. Giorni di attesa anche per Gaetano: per ora non decolla la cessione al Cagliari. Elevata la differenza tra domanda e offerta.