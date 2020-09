Rai - Milik, l'intermediario vola a Londra: il Napoli chiede 25mln più 5 di bonus

Ultime su Arek Milik riferite dal giornalista Rai Ciro Venerato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Oggi c'è stato un colloquio telefonico tra l’intermediario della trattativa col Tottenham, Fabrizio De Vecchi, che volerà a Londra in queste ore anche per trattare altri giocatori di altre squadre. Gli inglesi sono interessati al giocatore, ma prima devono liberare lo spazio sistemando Alli e qualcun altro. Il polacco va anche convinto perchè ha paura di diventare la riserva di Kane. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto, è anche difficile perché si deve convincere il Napoli a rinnovare il contratto. Escludo una contropartita tecnica, il Napoli non è interessato ai calciatori degli Spurs. Difficile anche che Milik possa prendere in considerazione il Fulham. E’ una matassa ingarbugliata da seguire nelle prossime ore. Il Napoli al momento passa da una base d’asta di 25 milioni più 5 di bonus. Colloqui anche tra il Napoli e il Siviglia co Monchi, ma anche gli andalusi devono liberare almeno un attaccanti di quelli in rosa".