Rai - Newcastle pronto a ricoprire d'oro Insigne, conferme sulle cifre offerte da ADL

Lorenzo Insigne vorrebbe proseguire la sua carriera, nel caso in cui non dovesse trovare l’intesa per il Napoli per il rinnovo, in Premier League o nella Liga spagnola. Questa la notizia diffusa dall’esperto di mercato della Rai Ciro Venerato, che parlando del futuro dell’attaccante del Napoli ha svelato che tra le squadra interessate a Insigne va aggiunto anche il Newcastle ‘pronto a ricoprire d’oro’ Lorenzo.

Secondo quanto svelato durante la Domenica Sportiva, al calciatore sarebbe arrivata l’offerta da Toronto, ma in questo momento non viene presa in considerazione la possibilità di trasferirsi negli Stati Uniti. Confermate invece le cifre della proposta del Napoli: 3 milioni netti per i prossimi quattro anni messi sul piatto da Aurelio De Laurentiis.