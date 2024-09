Rai - Niente Tchatchoua: Conte l'ha già bocciato per due motivi

Non rientra nei piani di Antonio Conte il veronese Jackson Tchatchoua. Secche smentite sul possibile arrivo dello scaligero a gennaio. Ritenuto non adatto al calcio di Conte per caratteristiche e (soprattutto) curriculum. A gennaio sarà eventualmente valutato un esterno destro con maggiore esperienza internazionale.

Il veronese nonostante i rumors non ha mai convinto il top coach salentino. A riferirlo è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, al sito dell'emittente di Stato.