Ultim'ora Rai - Osimhen all'Al Ahli è saltata per 5mln: 'no' arabo alla richiesta di ADL

vedi letture

Il collega prosegue, con le ultime sul futuro del centravanti nigeriano: "Nel frattempo il Chelsea, che è a Napoli, si è rifatto vivo".

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, ha raccontato il motivo per il quale l'affare tra Napoli e Al Ahli per Victor Osimhen è saltato: "Sino a stamattina Osimhen era praticamente un giocatore dell'Al Ahli, c'era l'accordo con l'agente ma gli arabi non avevano fatto i conti con De Laurentiis. L'offerta del sodalizio saudita era di 80 milioni più bonus, De Laurentiis ne voleva 85 più bonus, no secco degli arabi che alla sono andati su Toney".

Il collega prosegue, con le ultime sul futuro del centravanti nigeriano: "Nel frattempo il Chelsea, che è a Napoli, si è rifatto vivo e vedremo se ci saranno i margini per chiudere l'operazione entro stasera", le parole di Venerato nel corso del Tg Sport in onda su Rai Due.