Rai - Proposto dall'Inter, Vecino e il Napoli sono ancora lontani: tre problemi frenano l'affare

L'idea è partita dall'entourage del giocatore e dalla dirigenza dell'Inter, che conoscendo le priorità tattiche del Napoli hanno pensato che agli azzurri servisse un centrocampista alla Matias Vecino. Ed è così che è nata l'operazione. Ad oggi, comunque, ci sono ancora tante problematiche da risolvere e per questo - stando a quanto raccontato dall'esperto di mercato Rai Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli - ci sarebbe solo il 5% di possibilità che l'affare vada in porto.

TUTTI I PROBLEMI PER VECINO - In primis il Napoli non valuta 18 milioni l'ex Fiorentina e, soprattutto, non intende prenderlo in prestito con obbligo di riscatto (ma solo con diritto). L'Inter, poi, dovrebbe partecipare a parte dello stipendio di quest'anno. Il club partenopeo, inoltre, non ha posto in lista per inserire anche il mediano uruguayano, per cui dovrebbe prima cedere Amin Younes, Adam Ounas, Fernando Llorente e gli altri esuberi. Ad oggi, dunque, c'è tanta distanza per portare a compimento l'affare-Vecino.