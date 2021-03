Rai - Rinnovo Insigne, ultimo vertice ai tempi di Raiola: ADL offrì 3,5mln

Nel corso de ‘La Domenica Sportiva’, il giornalista ed esperto di mercato Rai, Ciro Venerato ha parlato del rinnovo di Lorenzo Insigne, contratto in scadenza nel giugno 2022: “L’ultimo vertice per il rinnovo naufragò quando Mino Raiola era l’agente di Insigne. De Laurentiis, appoggiato da Ancelotti, offrì un contratto di 3,5 per 4 anni allo scugnizzo, quasi una provocazione: meno soldi e ingaggio spalmato. Insigne la pensa in tutt’altro modo e punta a migliorare l’ingaggio, oggi vicino ai 5mln netti. Sarà dura trovare una sintesi tra domanda e offerta, soprattutto senza Champions, introiti fondamentali per il bilancio partenopeo”.