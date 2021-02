Rai - Sarri, l'agente incontra il Napoli: può accettare anche senza Champions, ma ha due richieste

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, è intervenuto a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli facendo il punto sui rumors riguardanti Maurizio Sarri: "Mi arrivano conferme sulla presenza in Italia la prossima settimana di Ramadani. Mi dicono che si farà un giro a Napoli per parlare di Maksimovic e Koulibaly. E' ovvio che Ramadani, essendo il procuratore di Sarri, avendolo portato al Chelsea e alla Juve assieme al suo storico Alessandro Pellegrini, non è escluso che qualche chiacchiera coi dirigenti azzurri la farà. Il nome di Sarri gira a Napoli, a Roma, a Firenze.

Da parte di Sarri non ci sarebbe nessuna preclusione nel sedersi attorno a un tavolo per parlare con De Laurentiis, a patto ci sia chiarezza di programmi, qualunque essi siano, anche senza puntare allo scudetto e anche senza Champions, questa è la mia idea. L'importante è essere chiari. E poi conta l'aspetto economico, ovvio. Magari se rinunci allo stipendio di un giocatore e gliene dai 4 di milioni a un allenatore che incide, credo che sia una cosa giusta".