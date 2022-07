Rai - Smentite per De Vrij, il Napoli punta deciso su Kim: le ultime

Il Napoli punta su Kim per il dopo Koulibaly. Questa la notizia di Ciro Venerato, esperto di mercato della Rai:

TuttoNapoli.net

Il Napoli punta su Kim per il dopo Koulibaly. Questa la notizia di Ciro Venerato, esperto di mercato della Rai: "Metabolizzato l'addio a Koulibaly il Napoli corre ai ripari. In queste ore il club azzurro sta trattando ufficialmente il coreano Kim del Fenerbahce. I turchi chiedono il pagamento della clausola di 20 milioni in un solo esercizio, i partenopei chiedono uno sconto sul prezzo e una dilazione sulle rate del cartellino. Nessun problema col difensore.

Messo in stand-by Acerbi, con cui non ci sono stati più contatti. Resta distante Bailly, mentre è da smentire l'interesse per De Vrij dall'Inter. Sfumato Milenkovic che preferisce l'Inter, o al massimo la Juve".