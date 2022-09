Rai - Smentite totali su Keylor Navas, il portiere del futuro del Napoli è Meret: pronto il rinnovo

C'è solo Alex Meret nel futuro del Napoli. Il portiere è pronto per il rinnovo e non avrà ombre alle sue spalle.

C'è solo Alex Meret nel futuro del Napoli. Il portiere è pronto per il rinnovo e non avrà ombre alle sue spalle. Smentite totali su un possibile ritorno su Keylor Navas a gennaio, zero possibilità. Il Napoli non pensa neppure lontanamente al portiere del Paris Saint Germain. Lo sa benissimo anche Jorge Mendes che non a caso ha proposto il suo assistito a club di Premier e Liga (fino ad oggi con scarsi risultati). Sono arrivate rassicurazioni anche all'agente di Alex Meret: il Napoli non cercherà un altro portiere a gennaio, tantomeno Navas, mollato pochi giorni prima del finale di mercato. Il suo futuro non sarà partenopeo. A riferirlo è Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, a Rai news 24.