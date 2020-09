Rai - Suarez mette fretta a Roma-Napoli: 5mln di distanza per Milik-Under

Ultime sull'asse di mercato Roma-Napoli riportate dal giornalista Rai, Ciro Venerato, nel corso di Kiss Kiss Napoli: "Può essere la settimana giusta per chiudere il cerchio per lo scambio tra Milik e Under. Ci sono stati nuovi contatti tra il Napoli e Roma. Il club di De Laurentiis ha abbassato le richieste, ora la richiesta è di 15mln più bonus (e non più 20) per Under come unica contropartita, 10 più bonus l'offerta della Roma. Le notizie provenienti da Torino hanno messo fretta a Roma e Napoli, c'è infatti accordo tra Juventus e Suarez, ma siccome prima della buonuscita del Barcellona ci vorranno altri giorni, Paratici andrà su Dzeko. Il bosniaco è il favorito dal ds bianconero per motivi tecnici ed economici. C'è anche da dire che Milik ha aperto finalmente le porte alla Roma".