Rai - Sulla fascia idea Parisi. Smentito interesse per Thorsby e Ziyech: le ultime

Nel corso de 'La Domenica Sportiva' su Rai Due, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Rai, Ciro Venerato: "Due le idee del Napoli sul mercato in entrata: in difesa al posto di Hysaj, in regime di svincolo, il terzino sinistro dell'Empoli Fabiano Parisi, mentre a centrocampo, visto che Bakayoko è tornato al Chelsea, Toma Basic del Bordeaux. In uscita invece Fabian Ruiz potrebbe seguire il suo mentore Ancelotti al Real Madrid, ma prima va piazzato Kroos. Poi per quanto riguarda Koulibaly c'è sempre il Real che dirà a addio a Sergio Ramos, Manchester City e United. Per Insigne rinnovo di contratto molto delicato, smentiti infine gli interessi per Thorsby e Ziyech".