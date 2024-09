Rai, Venerato annuncia: "Idea Candreva non approfondita. Non arriveranno svincolati"

Come riferito al TgRai dal giornalista Ciro Venerato, dopo la chiusura del mercato non arriveranno svincolati nei prossimi giorni. Il riferimento è, ad esempio, ad Antonio Candreva, accostato al club azzurro nelle ultime ore della finestra estiva dei trasferimenti.

L'esterno ha da poco terminato il proprio rapporto professionale con la Salernitana ed è al momento senza squadra. Il Napoli non ci punterà. "L'idea Candreva proposta dal suo entourage non ha attecchito. Grande stima per l'ex granata che Conte ha avuto in nazionale, ma fino a gennaio non ci saranno nuovi arrivi sulla corsia destra" ha spiegato Venerato.