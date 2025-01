Relevo - Rilancio per Comuzzo: oltre 30mln per convincere la Fiorentina

Pietro Comuzzo è il nome di mercato più caldo per il Napoli. Il difensore classe 2005 rappresenta un'operazione per il presente e per il futuro della formazione di Antonio Conte e il club azzurro è pronto a rilanciare per convincere la Fiorentina a cederlo subito. A scriverlo è Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato di Relevo:

"Napoli e Fiorentina in contatto costante per Pietro Comuzzo. Il club azzurro è pronto a ritoccare ulteriormente l’offerta per il difensore superando il tetto dei 30 milioni di euro bonus inclusi. Il ragazzo non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro e attende lo sviluppo della trattativa tra club. Ore importanti".