Repubblica a sorpresa: "Mertens, non è ancora finita! ADL spera in uno sconto di Dries"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Un piccolo spiraglio per la permanenza al Napoli di Dries Mertens. Secondo quanto scrive l'edizione odierna di Repubblica c'è ancora un piccolo spiraglio nella trattativa tra De Laurentiis e l'attaccante belga in scadenza di contratto.

"Mertens si è lasciato aperto un piccolo spiraglio, proprio perché sa di essere ancora sotto contratto con il Napoli fino al 30 giugno.Il presidente è consapevole della volontà del giocatore di terminare la sua carriera in maglia azzurra e non è escluso che per questo che faccia un ultimo tentativo per riaprire la trattativa, strappando magari uno sconto sull’ingaggio al cannoniere " all time" ( con 148 gol) nella storia della società. Non è ancora finita, insomma".