Repubblica - Accelerata per Lukaku: il Napoli prova a chiudere per la gara col Bologna

Il Napoli prova ad accelerare per Romelu Lukaku. Dopo l'incontro tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, il presidente azzurro sarebbe sceso in campo in prima persona per l'acquisto del centravanti belga dal Chelsea. A scriverlo è l'edizione odierna de La Repubblica, secondo cui un'offerta da 25 milioni di euro più 5 di bonus è stata presentata ai Blues.

Una cifra non ancora sufficiente, ma la diplomazia è al lavoro per trovare la quadratura giusta. Il direttore sportivo Giovanni Manna e l'agente Federico Pastorello, intermediario nella trattativa, lavorano per accorciare i tempi dell'affare. Difficilmente si chiuderà questa settimana - si legge - ma entro il 25 agosto, data di Napoli-Bologna, sì. E a quel punto Lukaku sarebbe a disposizione di Conte per la seconda giornata di campionato.