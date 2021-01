Repubblica - Allegri consigliò Gattuso, per ADL era traghettatore con Juric dal 2020: il retroscena

Max Allegri aveva suggerito a De Laurentiis di prendere Gattuso come traghettatore fino al 20 giugno 2020. In realtà la vittoria della Coppa Italia ha convinto il patron del Napoli a continuare con lui, anche se nelle sue idee c'era l'intenzione di iniziare un nuovo ciclo. Il nuovo allenatore, rivela Repubblica, poteva essere Ivan Juric. Proprio seguendo le sue indicazioni a gennaio erano stati acquistati Petagna, Lobotka e Rrahmani e per poco non arrivò anche Kumbulla, poi finito alla Roma. Uno scenario poi modificato in corsa con la conferma di Gattuso.