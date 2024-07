Repubblica annuncia: ADL ha definito l'acquisto di Lukaku, Chelsea ha concesso lo sconto

De Laurentiis sta giocando la partita del gol su due tavoli e per portare in maglia azzurra il pupillo di Conte deve definire prima la cessione di Osimhen

Il Napoli accelera sul mercato ed è a un passo dall'acquisto di Romelu Lukaku, che è stato di fatto blindato durante i proficui contatti a distanza di ieri mattina con i dirigenti del Chelsea. Questo l'annuncio sull'attaccante belga che arriva dall'edizione odierna di Repubblica: "L'accordo sull'ingaggio (biennale da 6 milioni) con il bomber belga c'era già e adesso è cosa praticamente fatta pure quello con il club inglese: pronto a concedere uno sconto per la cessione a titolo definitivo del cartellino di Big Rom.

Ma Aurelio De Laurentiis sta giocando la partita del gol su due tavoli e per portare in maglia azzurra il pupillo di Antonio Conte deve definire prima la cessione di Victor Osimhen, per il quale è invece in corso una lunga e serrata trattativa con il PSG. La soluzione alla fine si troverà, ma i tempi rischiano di allungarsi con spiacevoli conseguenze. Lukaku ha infatti finito le sue vacanze post Europeo e frigge per raggiungere Conte".