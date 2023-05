Repubblica annuncia: "Samardzic vicino! Ha già accettato contratto fino al 2027, la cifra per chiudere"

Tedesco, classe 2002, da mesi ha sposato il progetto Napoli trovando un accordo quadriennale

Lazar Samardzic è molto vicino al trasferimento al Napoli. Il 21enne centrocampista piace molto al tecnico Luciano Spalletti e alla dirigenza, come scrive Repubblica: per questo, vista la pericolosa concorrenza della Premier League, il club vuole fare in fretta e chiudere la trattativa per una cifra poco superiore ai 15 milioni di euro. Tedesco, classe 2002, da mesi ha sposato il progetto Napoli trovando un accordo quadriennale.