Repubblica - Conte ha provato Neres a destra in un nuovo modulo: le ultime

Ieri il Napoli ha svolto un allenamento congiunto con la Puteolana a Castel Volturno. E’ stata l’occasione per Antonio Conte per monitorare i progressi di chi ha bisogno di mettere minuti nelle gambe, con David Neres osservato speciali in vista del suo rientro tra i convocati per la sfida al Milan dopo una lunga assenza (circa 50 giorni).

A fornire gli aggiornamenti sull'amichevole, e sull'utlizzo in campo dell’esterno brasiliano, è l'edizione odierna di Repubblica: "David Neres, ieri osservato speciale nell'allenamento congiunto contro la Puteolana (in rete Simeone e Ngonge) che gioca in serie D. Il brasiliano ha giocato prevalentemente a destra nel 4-2-3-1 provato da Conte. Il Milan è ancora lontano, ma Neres punta al rientro. Il popolo azzurro conta sul suo talento".