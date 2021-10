Repubblica - Cori razzisti, il Napoli non ci sta: pronta mossa estrema se tornano i cori

Continua a far rumore il razzismo palese che si è verificato al Franchi di Firenze in occasione della sfida di domenica tra Fiorentina e Napoli. In attesa delle decisioni da parte del Giudice Sportivo dopo la relazione della Procura Federale, che ha aperto un'indagine, il Napoli è già pronto ad una mossa estrema: secondo quanto riferito dal quotidiano Repubblica, il club non esclude di fermarsi in blocco e non giocare qualora dovessero verificarsi di nuovo casi di cori razzisti.