Repubblica - ADL rimugina su ogni cavillo su Milik: vuole ostacolare Juve e Roma

C'è lo zampino di Aurelio De Laurentiis nei ritardi che stanno rallentando la trattattiva tra Napoli e Roma per Arek Milik e di conseguenza tra giallorossi e Juve per Edin Dzeko. Questo è quanto scrive l'edizione odierna di Repubblica, che racconta di un patron intenzionato ad ostacolare i piani di Roma e Juve per far si che risolvano i loro problemi in attacco il più tardi possibile.

“Dopo le visite in Svizzera dell’attaccante - si legge sul quotidiano - la Roma ha chiesto uno “sconto” (o meglio, un’agevolazione sui termini) al Napoli, che ora è furibondo. Nel frattempo De Laurentiis rumina su ogni cavillo col giocatore per prendere tempo, quasi a voler portare la Roma (e quindi la Juve) a risolvere i propri problemi il più tardi possibile“.